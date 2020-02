Menos 14 mil beneficiários de Rendimento Social de Inserção num ano

De acordo com as estatísticas oficiais publicadas na página da Segurança Social, o total de beneficiários do RSI esteve em queda constante entre janeiro e novembro de 2019, estabilizando a partir daí em cerca de 202 mil beneficiários apoiados pelo Estado.

As estatísticas relativas às prestações sociais revelam ainda um crescimento de cerca de 12 mil beneficiários da Prestação Social para a Inclusão entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020.

O total de apoiados cresceu dos 91.207 para os 103.600.

O RSI é um apoio destinado a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, que atribui apoio em dinheiro para satisfação de necessidades mínimas e abrange um programa de inserção social.

A Prestação Social para a Inclusão destina-se a cidadãos nacionais, estrangeiros, refugiados e apátridas com deficiência que provoque um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.