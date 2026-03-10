EM DIRETO
Menos 23 milhões de litros de vinho colocados no mercado em 2025 indicou IVV

O setor vitivinícola colocou, no ano passado, no mercado 726 milhões de litros de vinho para consumo interno e exportação, uma redução de 23 milhões de litros face a 2024, indicou o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

Lusa /
Nuno Patrício - RTP

"Em 2025, a fileira vitivinícola colocou 726 milhões de litros de vinho no mercado, entre consumo interno e exportação. Foram menos 23 milhões de litros face ao ano anterior", indicou, em comunicado.

Para este resultado pesou o balanço entre o crescimento superior a seis milhões de litros no vinho de Portugal (1,1%) e a redução de 29 milhões de litros dos vinhos importados (-18,4%).

Do total colocado no mercado, 82% foi vinho português e 18% importado.

Por sua vez, as vendas de vinho com Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP) de Portugal continental representaram 52,3% do total.

Em 2025, contabilizaram-se 3.631 agentes económicos, uma descida de 107 face ao ano anterior.

A maioria destes (67%) pertence à pequena produção, ou seja, com menos de 10.000 litros de vinho por ano.

Os agentes económicos com vendas superiores a um milhão de litros por ano representam 82,1% do volume total colocado no mercado.

Conforme detalhou o IVV, no ano passado, a procura de vinho branco registou mais 2,5 milhões de litros.

No sentido contrário, o vinho tinto caiu em 17 milhões de litros e o vinho rosé diminuiu em três milhões de litros.

