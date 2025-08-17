Menzies nega negociações com SIMA para cancelamento de greves nos aeroportos

Em causa está um ofício enviado pelo sindicato na quarta-feira à Menzies, e ao qual a Lusa teve acesso, em que era referido que os associados não iriam fazer novamente greve em consequência do "entendimento que houve entre a Comissão Sindical do SIMA e os representantes da empresa no Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social com os representantes do ministério".

A empresa assistência em terra em aeroportos (`handling`) afirmou hoje que, apesar de satisfeita com o cancelamento da paralisação, esse "não foi o resultado de qualquer acordo, negociação ou concessão". A sua posição, acrescentou, "mantém-se inalterada e não houve qualquer alteração nos termos, compromissos ou acordos já em vigor até ao final de 2029".

"A Menzies mantém-se empenhada no diálogo construtivo, conduzido de boa-fé, e no cumprimento dos acordos formalmente negociados e assinados com os nossos parceiros, incluindo o SIMA", pode ler-se num comunicado enviado à Lusa, em que a empresa garante que é "um ótimo lugar para se trabalhar" e que as greves já ocorridas "tiveram um impacto mínimo".

O cancelamento anunciado pelo sindicato na quarta-feira ocorreu depois da realização de greves nos períodos de 25 a 28 de julho e de 08 a 11 de agosto, para exigir o fim de vencimentos base abaixo do salário mínimo, melhores salários e o cumprimento do pagamento de horas noturnas, entre outras reivindicações.

Apesar da suspensão da paralisação, o SIMA enviou no sábado um comunicado a denunciar a "forma inadmissível como a administração da SPdH/Menzies e o CEO [diretor executivo] da TAP conduziram as últimas tentativas de diálogo".

Segundo a estrutura representativa, foi transmitida uma "mensagem de que existia disponibilidade para resolver o conflito laboral", que foi o que "levou o SIMA, em boa-fé, a suspender o pré-aviso de greve e a aceitar reunir-se diretamente com a SPdH/Menzies".

No entanto, indicou, após esta decisão os responsáveis "regressaram ao mesmo discurso vazio, nada será negociado até 2026".

O sindicato reiterou que "continuará a lutar por salários justos, dignos e legais para todos os trabalhadores da SPdH/Menzies".

Além deste fim de semana prolongado, as paralisações estavam agendadas para 22 a 25 de agosto e 29 de agosto a 01 de setembro.