Menzies vence concurso para `handling` nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

A entidade "concluiu, hoje, o processo de avaliação das condições de licenciamento da SPdH -- Serviços Portugueses de Handling, S.A., no âmbito do concurso público para a seleção de um prestador de serviços de assistência em escala a terceiros nos Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro", indicou.

"A avaliação realizada permitiu concluir que a SPdH demonstra a capacidade técnica necessária para o exercício da atividade de assistência em escala a terceiros nos aeroportos abrangidos pelo procedimento concursal", destacou a entidade regulador.

A ANAC emitiu assim várias licenças para os três aeroportos.

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