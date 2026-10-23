Menzies vence concurso para `handling` nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro
A Menzies Aviation (SPdH) venceu o concurso para as licenças de assistência em escala (`handling`) nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, anunciou hoje Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).
A entidade "concluiu, hoje, o processo de avaliação das condições de licenciamento da SPdH -- Serviços Portugueses de Handling, S.A., no âmbito do concurso público para a seleção de um prestador de serviços de assistência em escala a terceiros nos Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro", indicou.
"A avaliação realizada permitiu concluir que a SPdH demonstra a capacidade técnica necessária para o exercício da atividade de assistência em escala a terceiros nos aeroportos abrangidos pelo procedimento concursal", destacou a entidade regulador.
A ANAC emitiu assim várias licenças para os três aeroportos.
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