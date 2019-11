Meo é a primeira operadora portuguesa a estar disponível na Apple TV

"Somos a primeira operadora em Portugal e o primeiro líder de mercado a nível mundial" a lançar este "projeto de integração com a Apple TV", afirmou o administrador da Altice Portugal para a área de consumo, João Epifânio.

O serviço foi apresentado 29.º congresso das Comunicações (APDC), que hoje arrancou em Lisboa com o mote "The Future of Business" e termina na quinta-feira.

"Quero destacar o facto de termos uma equipa de mais de 50 colegas da Altice Portugal e da Altice Labs envolvidos" neste projeto, onde se inclui "mais de 20 mil horas trabalho", além das "várias equipas da Apple que em diferentes geografias se juntaram" para concretizar esta parceria, acrescentou João Epifânio.

Por sua vez, o presidente o executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse que este é "mais um passo de revolucionar e trazer uma nova vaga de produtos".

Alexandre Fonseca destacou que esta é uma "parceria que vai marcar o futuro da televisão".

Esta é uma parceria com "um provider [fornecedor] tecnológico que dispensa apresentações" e que "escolheu também a Meo para ser seu parceiro nesta iniciativa", salientou.

"Ver televisão hoje é consumir conteúdo, que é o que este serviço permite", acrescentou.