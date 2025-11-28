Meo vai assinar um contrato de prestação de serviços de longo prazo com a PT Data Center

No comunicado dos resultados dos primeiros nove meses, a Meo adianta que em 25 de novembro "assinou um acordo com a Asterion Industrial Partners, com vista à venda de 100% do capital social e dos direitos de voto da empresa Portugal Telecom Data Center S.A. (PT Data Center), uma subsidiária da Meo que opera um centro de dados na Covilhã, com uma capacidade instalada de 6,8 MW".

A Asterion já tinha avançado com notícia da compra do centro de dados na Covilhã.

"A Meo celebrará um contrato de prestação de serviços de longo prazo com a PT Data Center, como cliente âncora da empresa", adianta a empresa liderada por Ana Figueiredo.

A operação prevista "avalia a PT Data Center com um valor de 120 milhões de euros", refere a empresa, salientando que a transação, "que estará sujeita a aprovações regulatórias, deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2026".