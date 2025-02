Mercado das obras públicas regista novos máximos em 2024

De acordo com o "Barómetro das Obras Públicas" da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos passou de 6.048 milhões de euros em 2023 para 6.376 milhões de euros em 2024, um acréscimo de 39% e um novo máximo histórico da série iniciada em 2011.

Já o montante dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e registados no portal Base atingiu 4.891 milhões de euros, representando um acréscimo de 32% em termos homólogos e estabelecendo também um novo máximo histórico da série iniciada em 2011.

Por modalidade, os contratos de empreitada celebrados e registados no Portal Base no âmbito de concursos públicos totalizaram 4.059 milhões de euros no ano passado, registando um acréscimo homólogo de 40%.

Segundo nota a associação, "este valor revela um diferencial de 4.317 milhões de euros entre o montante dos concursos de empreitadas lançados e os contratos efetivamente celebrados desde janeiro".

Quanto aos contratos de empreitada de obras públicas celebrados por meio de ajustes diretos e consultas prévias, registaram um aumento homólogo de 15%, para 639 milhões de euros.