Mercado de Futuros de Chicago suspenso devido a problema em centro de dados

"Devido a um problema de refrigeração num dos `data centers` da CyrusOne, os nossos mercados estão atualmente interrompidos", refere uma informação partilhada no portal do grupo.

O mesmo aviso refere que a linha de apoio está a trabalhar para resolver as limitações a curto prazo e que os clientes serão informados sobre os detalhes de pré-abertura "assim que estiverem disponíveis".

Através da CME são negociados futuros de matérias-primas, contratos do Dow Jones, do S&P500 e do Nasdaq, além de divisas e títulos do Tesouro norte-americano.

O incidente ocorre durante a `Black Friday`, em que Wall Street apenas operará durante meia sessão.

A bolsa dos Estados Unidos da América esteve encerrada na quinta-feira pela celebração do Dia de Ação de Graças.