Mercado de veículos eletrificados cresce 35% até agosto
O mercado de veículos eletrificados em Portugal cresceu 35,2% entre janeiro e agosto, com 92.387 unidades comercializadas, segundo dados da ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.
Em comunicado, a associação precisou que este mercado teve "um crescimento de 33,2%" só em agosto, contabilizando 8.934 unidades.
Por categoria, até agosto, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros eletrificados totalizaram 90.137 unidades, mais 35,1% relativamente ao mesmo período de 2024.
Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias ascendeu 35,8%, de janeiro a agosto, para 2.097.
Nos primeiros oito meses do ano, o mercado de veículos pesados eletrificado quase duplicou (96,2%), face ao período homólogo, com 153 veículos matriculados.