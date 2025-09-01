Mercado de veículos eletrificados cresce 35% até agosto

Em comunicado, a associação precisou que este mercado teve "um crescimento de 33,2%" só em agosto, contabilizando 8.934 unidades.

Por categoria, até agosto, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros eletrificados totalizaram 90.137 unidades, mais 35,1% relativamente ao mesmo período de 2024.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias ascendeu 35,8%, de janeiro a agosto, para 2.097.

Nos primeiros oito meses do ano, o mercado de veículos pesados eletrificado quase duplicou (96,2%), face ao período homólogo, com 153 veículos matriculados.