Mercado francês em declínio na hotelaria em todas as regiões do país

Segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) aos seus associados, cujos resultados foram hoje apresentados à comunicação social, em videoconferência, em resposta à pergunta sobre os principais mercados em 2024, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos (EUA) aparecem nos primeiros três para a maioria dos inquiridos.

Mas, salientou a AHP, a surpresa foi França ter caído para o sexto lugar, com apenas 15% a colocar aquele país no `top 3` dos seus principais mercados.

"Tem havido um declínio da importância relativa do mercado francês em todas as regiões", apontou a vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira.

Numa análise por regiões, verificou-se que no Centro, França aparece como um dos três principais mercados para 23% dos inquiridos e 19% na Madeira, mas desapareceu de todos os outros destinos nacionais.

"Acreditamos que pode estar a haver, primeiro, uma substituição relativa pelo tipo de alojamento e, segundo, alguma preocupação com a economia francesa", referiu Cristina Siza Vieira.

Para 2025, apenas 14% dos inquiridos esperam que o mercado francês esteja entre os seus três principais.

Entre as surpresas do ano passado contam-se também a entrada da Polónia como um mercado relevante para 26% dos inquiridos da região Oeste e Vale do Tejo, bem como a saída de Espanha dos três principais na Grande Lisboa e o regresso do Brasil, que foi apontado como relevante para 21% dos hoteleiros que responderam ao inquérito.