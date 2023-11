Mercado livre de eletricidade com máximo de 5,5 milhões de clientes em 2022

"O mercado liberalizado de eletricidade, registou, no final do ano passado, um máximo histórico de clientes de 5,5 milhões", enquanto o "mercado liberalizado do gás ficou ligeiramente abaixo de 1,2 milhões de clientes", concluiu o regulador, que publicou o Relatório dos Mercados Retalhistas de Eletricidade e de Gás - 2022.

Apesar do máximo registado no mercado liberalizado de eletricidade, assistiu-se, no ano passado, a uma transferência de 100.000 clientes para o mercado regulado.

Já no caso do gás natural, o mercado liberalizado perdeu 154.000 clientes para o regulado.

Segundo a ERSE, os mercados liberalizados de eletricidade e do gás natural representavam 93% e 98% do consumo total e 85% e 76% do total dos clientes, respetivamente.

Em 2022, a EDP manteve a tendência de perda de clientes registada nos últimos anos, detendo, no final do ano, 75% dos clientes do mercado liberalizado na eletricidade e 46% no gás.

Já em termos de consumo, os maiores comercializadores também perderam quota de mercado, sendo que, na eletricidade, a EDP tinha 41% do consumo e, no gás, a Galp concentrava 50%, uma queda de quatro pontos percentuais face ao ano anterior.

No que diz respeito à origem da energia consumida, e apesar do crescente papel das ofertas ditas "verdes", o regulador observou que, no ano passado, cerca de metade dos comercializadores apresentava um aprovisionamento de eletricidade menos "verde" do que a média do mercado.

No ano em análise, a tarifa social abrangia 804.000 beneficiários na eletricidade e 52.000 no gás natural.

A ERSE destacou ainda que as reclamações e pedidos de informação junto da Unidade de Apoio ao Cliente do regulador apresentaram uma diminuição de cerca de 21%, para perto de 28.000.