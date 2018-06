Partilhar o artigo Mercado temporário do Bolhão é "muito lindo", mas "alma" do Porto está no "original" Imprimir o artigo Mercado temporário do Bolhão é "muito lindo", mas "alma" do Porto está no "original" Enviar por email o artigo Mercado temporário do Bolhão é "muito lindo", mas "alma" do Porto está no "original" Aumentar a fonte do artigo Mercado temporário do Bolhão é "muito lindo", mas "alma" do Porto está no "original" Diminuir a fonte do artigo Mercado temporário do Bolhão é "muito lindo", mas "alma" do Porto está no "original" Ouvir o artigo Mercado temporário do Bolhão é "muito lindo", mas "alma" do Porto está no "original"

Tópicos:

Amélia MTB, Instalado, Luísa, Moreira [presidente Câa Porto], Natura, Sara Araújo,