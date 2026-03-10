Mercadona mais do que triplica os lucros em Portugal para 26 ME em 2025

A empresa fechou 2025 com 69 supermercados em Portugal (mais nove do que no final de 2024) e as vendas subiram 18% no ano passado, para 2.092 milhões de euros, anunciou hoje em Valência, Espanha, onde a Mercadona tem sede.

Foram criados em Portugal 500 novos postos de trabalho em 2025 e a Mercadona tem agora 7.500 pessoas a trabalhar no país, o único em que está presente fora de Espanha.

Além de 70 lojas (um supermercado novo foi já inaugurado este ano), a Mercadona tem dois centros logísticos em Portugal e um deles, em Almeirim, inaugurado no ano passado, é o maior de todos os que a empresa tem em toda a Península Ibérica.

No ano passado, o investimento total em Portugal ascendeu a 140 milhões de euros e, desde 2019, já superou os 1.230 milhões, segundo dados hoje divulgados.

A Mercadona tem cerca de 1.000 fornecedores em Portugal, a quem comprou 1.500 milhões de euros no ano passado, segundo a empresa, que assegura comprar 85% de todos os produtos a fornecedores da Península Ibérica.

"Estamos muito contentes como funciona Portugal. Ainda temos de continuar a melhorar os lucros, mas estamos muito satisfeitos", afirmou hoje o presidente da Mercadona, Juan Roig, na apresentação hoje dos resultados em Valência.

Juan Roig revelou que a empresa estima passar a lucros de entre 45 e 50 milhões de euros este ano em Portugal e vai inaugurar 12 supermercados novos no país ao longo do ano, expandindo-se a quatro novos distritos.

A Mercadona vai chegar este ano ao Algarve, "depois do verão", afirmou Juan Roig, que afirmou não estar previsto, para já, aberturas de supermercados nas ilhas.

Quanto a lojas online, a Mercadona pondera avançar para este segmento em Portugal, mas não tem ainda uma data.

O investimento previsto para Portugal este ano são 150 milhões de euros.

Juan Roig sublinhou que a atividade e expansão da Mercadona em Portugal é "cada vez melhor", mas que a empresa precisa ainda de "conhecer mais e melhor" o país e a sociedade portuguesa, para consolidar a presença no mercado nacional, tendo ainda "muito trabalho" a fazer no país.

Por este motivo, descartou a possibilidade de expansão para um novo mercado fora da Península Ibérica.

Sobre o crescimento maior do que esperado dos lucros em Portugal no ano passado (a previsão há um ano era de uma duplicação do resultado), o presidente da Mercadona afirmou estar relacionado com um conhecimento cada vez maior do mercado nacional, tanto a nível das preferências dos clientes como do domínio de algumas cadeias de abastecimento, como a dos frescos, por exemplo.

"Custa muito tempo começar num país" e "até fazer as coisas bem", afirmou.

A Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal em 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.