Mercadona vendeu mais 90% em Portugal em 2023 e deixou de ter prejuízos

A Mercadona espera ter lucros e "ganhar dinheiro" pela primeira vez em Portugal em 2024, no quinto ano de presença no país, acrescentou Juan Roig, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados anuais da empresa, em Valência, Espanha.

Juan Roig disse por diversas vezes que os supermercados Mercadona estão "muito satisfeitos" em Portugal, onde este ano pretendem abrir mais 11 lojas e passar a estar presentes em 12 dos 18 distritos, com a expansão para Évora e Guarda.

Ainda em 2024, a Mercadona vai concluir, em meados do ano, a construção do segundo centro logístico em Portugal, em Almeirim, Santarém (o primeiro é o da Póvoa de Varzim).

No total, a empresa pretende investir 196 milhões de euros este ano em Portugal, segundo os dados que divulgou hoje.

Juan Roig afirmou que não prevê qualquer perturbação nos projetos e na presença da Mercadona em Portugal por causa da situação política no país ou de um cenário de eventual instabilidade no governo.

A Mercadona fechou 2023 com 49 lojas em Portugal, mais 11 do que em 2022, após um investimento de 291 milhões de euros, o dobro do ano anterior.

As vendas no mercado português alcançaram os 1.403 milhões de euros e a empresa pagou 171 milhões em impostos, não tendo perdido nem ganhado dinheiro, segundo Juan Roig.

Em 2022, a Mercadona tinha tido um prejuízo de 50 milhões de euros em Portugal e a empresa espera "entrar no caminho da rentabilidade" no país em 2024, com um aumento de vendas para os 1.900 milhões de euros.

A Mercadona tinha 5.300 trabalhadores em Portugal no final de 2023, mais 1.800 do que no ano anterior, e trabalhou com 1.000 fornecedores nacionais, a quem comprou 1.178 milhões de euros em produtos, segundo os dados hoje divulgados.

A empresa faz 85% das compras a fornecedores em Portugal e Espanha, disse Juan Roig.

No global, a Mercadona, que é líder em Espanha, teve lucros de 1.009 milhões de euros em 2023, um aumento de 40% em relação ao ano anterior.

As vendas cresceram 15%, alcançando os 35.527 milhões de euros no ano passado.

A Mercadona fechou 2023 com 1.681 lojas e um total de 104.000 trabalhadores, mais 5.000 do que no final de 2022.

Em 2023, o investimento da Mercadona alcançou os 1.062 milhões de euros.

Juan Roig disse que, para já, a empresa não pretende expandir-se para fora da Península Ibérica e só pensará num novo mercado depois de a Mercadona se "consolidar muito bem" em Portugal.