Mercados asiáticos interrompem ganhos

As ações japonesas e australianas abriram em queda, enquanto um indicador de empresas chinesas cotadas nos Estados Unidos fechou a negociação na quarta-feira a subir 1,2%.



Os futuros dos EUA estavam ligeiramente mais baixos depois de o S&P 500 ter subido 0,1%, enquanto o Nasdaq 100 ganhou 0,5%, ajudado por um avanço da gigante dos chips Nvidia Corp, que eliminou perdas registadas em 2025..



Também a cotação do dólar em relação às principais moedas internacionais fechou quarta-feira em alta, revertendo a pressão de venda no início da sessão, depois de informações segundo as quais os Estados Unidos não estão a trabalhar para incluir compromissos de política monetária nos acordos comerciais.



O ouro manteve-se igualmente estável, depois de cair 2,3% para uma baixa de um mês na sessão anterior e o petróleo caiu pelo segundo dia depois que um relatório governamental norte-americano mostrar que os ‘stocks’ de petróleo dos EUA aumentaram em dois meses.



Os mercados estão, assim, a refletir uma nota de cautela numa semana marcada por uma forte recuperação dos ativos de risco, alimentada pelo progresso nas negociações comerciais e pela resiliência económica.



As tréguas comerciais entre os Estados Unidos e a China, ainda que incipientes, um pacto com o Reino Unido e acordos de alto nível no Golfo tranquilizaram os investidores, ainda que persista a preocupação de que as ações se mantêm vulneráveis a surpresas.



Em novos sinais de descongelamento das tensões comerciais, a China suspendeu na quarta-feira as restrições às exportações de terras raras e outros bens e tecnologias para uso militar. A medida surge na sequência de um acordo entre o país asiático e os Estados Unidos para reduzir temporariamente os direitos aduaneiros aplicados aos respetivos produtos durante de 90 dias.



No resto do mundo, os investidores estarão atentos a novos movimentos da moeda sul-coreana, o won, depois de um relatório que refere que Washington e Seul discutiram políticas cambiais este mês. O won subiu mais de 1% e as moedas vizinhas, incluindo o iene japonês, também subiram.



Os dados a divulgar na região incluem o comércio da Índia e da Indonésia, a massa monetária da Coreia do Sul e o emprego da Austrália.