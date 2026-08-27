Mercosul e Vietname iniciam negociações para acordo comercial

"Tive o prazer de receber as equipas de trabalho na primeira ronda presencial de negociações comerciais entre o Mercosul e o Vietname", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros argentino, Pablo Quirno, nas redes sociais, na quarta-feira.

No final de dezembro, o Vietname e o maior bloco comercial sul-americano, fundado em 1991 pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, acordaram em iniciar negociações para um acordo comercial preferencial compatível com as regras da Organização Mundial do Comércio.

Nessa ocasião, ambas as partes estabeleceram que o acordo procuraria promover a expansão do comércio através da eliminação das tarifas e da implementação das medidas não tarifárias necessárias para facilitar o acesso efetivo ao mercado e garantir que os fluxos comerciais refletem o potencial das suas economias.

"O início destas negociações constitui um marco importante no reforço dos laços entre o Mercosul e o Vietname, impulsionando um processo negocial que promoverá a integração regional e contribuirá para relações económicas mais dinâmicas e mutuamente benéficas entre as duas partes", sublinharam, numa declaração conjunta no final de dezembro.

Do lado do Mercosul, as negociações técnicas estão a ser lideradas pela Argentina.

O chefe da diplomacia de Buenos Aires destacou na mensagem de quarta-feira que "o Vietname é um parceiro comercial cada vez mais importante" do bloco sul-americano.

Quirno especificou que o país asiático é o sexto maior destino das exportações argentinas, com um volume comercial de aproximadamente quatro mil milhões de dólares (3,43 mil milhões de euros) anuais e um excedente para o país sul-americano de cerca de 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) em 2025.