Mesmo com preços elevados dos combustíveis, preços da eletricidade mantêm-se estáveis no mercado ibérico, garante presidente do MIBEL

Apesar da crise dos combustíveis, os preços da eletricidade vão manter a sua estabilidade no mercado ibérico, devido à incorporação das renováveis, em particular da componente hídrica.





Revela Pedro Amaral Jorge, o novo Presidente do Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios.



O líder do MIBEL quer criar condições para que haja mais previsibilidade para os consumidores em relação aos preços.



Nesta entrevista, defende que fazer as empresas pagarem um imposto sobre os lucros extraordinários, não faz sentido.



A possibilidade de ter um episódio de sobretensão que levou ao apagão continua a existir, assegura Pedro Amaral Jorge, e por isso Espanha tomou medidas preventivas.





Acrescenta ainda que era impossível impedir que o sistema elétrico em Portugal não caísse.



Questionado sobre fazer regressar as centrais de carvão, o Presidente do Mibel responde: "é um absurdo”







Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Patrícia Vicente Rua, do Jornal de Negócios.