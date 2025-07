"Meta atingida" com inflação a 2% em junho, segundo Christine Lagarde

"Estamos a 2%, é a meta que temos tido e é a projeção que a nossa equipa indica para o médio prazo", comentou Christine Lagarde no painel no Fórum BCE, a decorrer em Sintra, quando questionada sobre os dados divulgados hoje pelo Eurostat.

A responsável apontou que esta é uma "meta atingida", algo que deve ser reconhecido, nomeadamente depois de se ter enfrentado "choques massivos" e estar agora no processo desinflacionário.

Existe ainda, no entanto, "muita incerteza, risco de fragmentação a aumentar e desenvolvimentos geopolíticos que preocupam", assumiu Lagarde, lembrando que estes causam um risco duplo para a inflação, tanto para acelerar como abrandar.

Neste contexto, é necessário "continuar a ser vigilantes, entregar o nosso alvo", salientou a responsável, defendendo que o BCE está "numa boa posição para águas turbulentas".

A taxa de inflação anual na área da zona euro terá sido de 2,0% em junho, contra 1,9% em maio e 2,5% do mês homólogo de 2024, de acordo com uma estimativa provisória do Eurostat hoje divulgada.

Segundo o serviço de estatística da União Europeia, analisando as principais componentes da inflação da área do euro, espera-se que os serviços apresentem a taxa anual mais elevada em junho (3,3%, em comparação com 3,2% em maio), seguidos pelos produtos alimentares, álcool e tabaco (3,1%, face aos 3,2% em maio), bens industriais não energéticos (0,5% em comparação com 0,6% em maio) e energia (-2,7%, que se comparam com -3,6% em maio).