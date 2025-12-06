Meta compra empresa norte-americana que desenvolveu pendente ligado à IA

"Estamos muito felizes por ter a Limitless a juntar-se à Meta para ajudar a acelerar o nosso trabalho na criação de dispositivos com IA", disse na sexta-feira um porta-voz da Meta, empresa de Marck Zuckerberg.

A Limitless, uma `startup` com sede no Colorado, no oeste dos Estados Unidos, descontinuou as vendas do Pendant, o seu principal produto, um pendente preto que pode usado como colar no pescoço ou no bolso do casaco.

Ao gravar conversas, o dispositivo permite que os utilizadores "se lembrem do que dizem ao longo do dia, desde reuniões presenciais a chats improvisados", segundo a empresa.

A Limitless foi avaliada em 368 milhões de dólares (316 milhões de euros) na última ronda de financiamento, em 2023, de acordo com a empresa de investigação Pitchbook.

Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados, mas demonstram as ambições da empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp no desenvolvimento da IA.

Também na sexta-feira, a tecnológica norte-americana anunciou um acordo que permite ao assistente de IA da empresa, Meta AI, integrar conteúdos publicados por vários meios de comunicação, nomeadamente a CNN, a Fox News e o Le Monde.

A Meta anunciou que novos acordos permitem à Meta aceder ao conteúdo dos seus parceiros para fornecer respostas em tempo real às consultas dos utilizadores sobre notícias e eventos atuais no seu `chatbot` Meta AI.

Estas alianças procuram oferecer aos utilizadores das redes sociais uma gama ampla de conteúdo verificado que abrange notícias globais e entretenimento.

Com o tempo, a `gigante` da tecnologia planeia adicionar mais parceiros de notícias e temas, contando atualmente com USA Today, People, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner e Le Monde, enquanto aliados nesta estratégia.

Quando os utilizadores fizerem uma pergunta ao modelo de IA da Meta, integrado nas funções de pesquisa e mensagens do Facebook, Instagram, WhastApp e Messenger, que requer uma resposta em tempo real, não só recebem informações sobre a fonte da qual a Meta AI extraiu as respostas, como o `chatbot` também inclui ligações para os artigos originais.

A Meta lançou uma campanha de recrutamento em grande escala, atraindo executivos ligados à AI de empresas rivais como a OpenAI, Apple e Google, com milhares de milhões de euros.

A tecnológica investou também 14,3 mil milhões de dólares (12,3 mil milhões de euros) para adquirir uma participação de 49% na `startup` Scale AI, especializada em preparar e limpar dados utilizados para desenvolver modelos de IA em larga escala.