Meta vai usar conversas com chatbot da IA para sugerir vendas
Até ao final do ano, a Meta vai personalizar os anúncios e os conteúdos oferecidos aos utilizadores do Facebook, Instagram e outras plataformas com base no histórico de interação com a assistente de inteligência artificial (IA), anunciou a tecnológica norte-americana na quarta-feira.
Os utilizadores serão notificados sobre as alterações a partir de 7 de outubro e não terão a opção de cancelar a subscrição, informou a Meta das redes sociais, embora a atualização se aplique apenas a quem utiliza o Meta AI.Os utilizadores manterão o controlo sobre os seus dados, graças às definições existentes para as preferências de publicidade e os parâmetros de feed de conteúdo.
A Meta afirmou que as interações dos utilizadores com as suas capacidades de inteligência artificial, seja por voz ou texto, seriam adicionadas aos dados existentes, como gostos e seguidores, para moldar as recomendações de conteúdo e anúncios, incluindo reels e anúncios.
Por exemplo, um utilizador que fale sobre trilhos com o Meta AI poderá ver posteriormente grupos de trilhos, atualizações de trilhos de amigos ou anúncios de botas.
"As interações das pessoas serão simplesmente mais uma parte da informação que irá informar a personalização dos feeds e anúncios", explicou Christy Harris, gestora de política de privacidade da Meta. "Ainda estamos no processo de construção das primeiras ofertas que farão uso destes dados".
Quando as pessoas conversam com a Meta AI sobre temas mais sensíveis, como as suas visões religiosas, orientação sexual, opiniões políticas, saúde, origem racial ou étnica, a Meta não utilizará esses temas para exibir anúncios, esclareceu a empresa.De acordo com a empresa, as mudanças serão implementadas primeiro "na maioria das regiões" do mundo, enquanto a Europa e o Reino Unido, onde as normas regulamentares são mais rigorosas, as verão implementadas mais tarde, ainda não especificadas.
A Meta AI tem agora mais de um mil milhões de utilizadores ativos mensais em toda a família de aplicações da empresa.
O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, frisou na reunião anual de acionistas da empresa deste ano que o "foco para este ano é aprofundar a experiência e tornar a Meta AI a IA pessoal líder, com ênfase na personalização, conversas por voz e entretenimento".
Mas a mudança também aumenta a pressão sobre a Meta para evitar que conversas pessoais ou difíceis com a IA — por exemplo, sobre um relacionamento, considerando quantas pessoas agora usam chatbots como terapeutas — levem a recomendações de conteúdo potencialmente prejudiciais.
A empresa já está a arrecadar grandes quantias com os seus negócios publicitários. Só no último trimestre a empresa arrecadou 46,5 mil milhões de dólares com receitas publicitárias, um aumento de mais de 21 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior. As ações da Meta (META) subiram quase 20 por cento desde o início deste ano, elevando o seu valor de mercado para 1,8 biliões de dólares a 1 de outubro.
A utilização de interações de IA pela empresa para anúncios ocorre numa altura em que outros gigantes tecnológicos, incluindo a Google e a Amazon, começaram a rentabilizar ferramentas de IA, geralmente através de serviços baseados na nuvem. Mas poucas usaram interações de chat por IA para personalizar conteúdo e publicidade em múltiplas plataformas à escala que a Meta está a tentar.
c/ agências