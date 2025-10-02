Meta vai usar conversas com chatbot da IA para sugerir vendas

Os utilizadores manterão o controlo sobre os seus dados, graças às definições existentes para as preferências de publicidade e os parâmetros de feed de conteúdo.

De acordo com a empresa, as mudanças serão implementadas primeiro "na maioria das regiões" do mundo, enquanto a Europa e o Reino Unido, onde as normas regulamentares são mais rigorosas, as verão implementadas mais tarde, ainda não especificadas.

A utilização de interações de IA pela empresa para anúncios ocorre numa altura em que outros gigantes tecnológicos, incluindo a Google e a Amazon, começaram a rentabilizar ferramentas de IA, geralmente através de serviços baseados na nuvem. Mas poucas usaram interações de chat por IA para personalizar conteúdo e publicidade em múltiplas plataformas à escala que a Meta está a tentar.





c/ agências

Os, informou a Meta das redes sociais, embora a atualização se aplique apenas a quem utiliza o Meta AI.A Meta afirmou que as interações dos utilizadores com as suas capacidades de inteligência artificial, seja por voz ou texto, seriam adicionadas aos dados existentes, como gostos e seguidores, para moldar as recomendações de conteúdo e anúncios, incluindoe anúncios."As interações das pessoas serão simplesmente mais uma parte da informação que irá informar a personalização dose anúncios", explicou Christy Harris, gestora de política de privacidade da Meta. "Ainda estamos no processo de construção das primeiras ofertas que farão uso destes dados".O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, frisou na reunião anual de acionistas da empresa deste ano que o "foco para este ano é aprofundar a experiência e tornar a Meta AI a IA pessoal líder, com ênfase na personalização, conversas por voz e entretenimento".Mas— por exemplo, sobre um relacionamento, considerando quantas pessoas agora usamcomo terapeutas — levem a recomendações de conteúdo potencialmente prejudiciais.. Só no último trimestre a empresa arrecadou 46,5 mil milhões de dólares com receitas publicitárias, um aumento de mais de 21 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior. As ações da Meta (META) subiram quase 20 por cento desde o início deste ano, elevando o seu valor de mercado para 1,8 biliões de dólares a 1 de outubro.