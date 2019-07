Partilhar o artigo Metade das remunerações pagas no mundo concentrada em 10% dos trabalhadores Imprimir o artigo Metade das remunerações pagas no mundo concentrada em 10% dos trabalhadores Enviar por email o artigo Metade das remunerações pagas no mundo concentrada em 10% dos trabalhadores Aumentar a fonte do artigo Metade das remunerações pagas no mundo concentrada em 10% dos trabalhadores Diminuir a fonte do artigo Metade das remunerações pagas no mundo concentrada em 10% dos trabalhadores Ouvir o artigo Metade das remunerações pagas no mundo concentrada em 10% dos trabalhadores