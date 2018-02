Metalúrgicos alemães asseguram semana de 28 horas

Paulo Alexandre amaral - RTP08 Fev, 2018, 11:58 / atualizado em 08 Fev, 2018, 12:10 | Economia

O acordo foi assinado em Estugarda após uma série de greves de 24 horas e um ciclo de duras negociações entre o IG Metall e a Südwestmetall, uma associação patronal do sudoeste da Alemanha, para abranger quase um milhão de trabalhadores dos sectores automóvel, metalomecânico, metalúrgico e eléctrico de Baden-Württemberg, região onde estão sedeadas os maiores gigantes económicos da Alemanha.



À primeira vista, a negociação trabalhada pelo IG Metall significa que os seus associados poderão trabalhar menos horas – com proporcional corte no salário – para prestar assistência à família.



Mas a flexibilização não se resume à semana de 28 horas e abre também a possibilidade de um trabalhador optar por fazer 40 horas semanais, aumentando dessa forma o rendimento salarial.



Esta terá sido uma contrapartida exigida pelo patronato no sentido de salvaguardar o alargamento da jornada laboral em períodos de maior necessidade de produção.



Trata-se de um acordo que foi negociado por representantes de mais de 700 companhias agregadas na Südwestmetall e que poderá ser aproveitado já a partir de 2019 pelos funcionários das grandes construtoras alemãs. Atualmente abrangidos pelas 35 horas semanais, poderão optar pelas 28 horas durante um período máximo de dois anos, após o que regressarão ao modelo das 35 horas.

Efeito contágio

A flexibilização não se limitará ao universo da IG Metall e deverá “afectar” todo o sector da indústria, com os analistas a dizerem que “o padrão está lançado para toda a gente”.O acordo terá custado 200 milhões de euros às grandes empresas, disseram a imprensa e os sindicatos alemães.



“Podemos contar para breve com acordos semelhantes noutros sectores e noutras regiões”, assinalou a consultora Famke Krumbmüller, da OpenCitiz, citada pela CNN.



E, apesar de serem fruto do trabalho do sindicato, as condições vão estender-se aos trabalhadores não-sindicalizados, uma garantia das empresas que trabalham com a IG Metall.



E se as 28 horas entram em vigor no próximo ano as negociações da IG Metall que levaram a aumentos na ordem dos 4,3 por cento serão implementadas já em abril, o que equivale a um aumento médio de cerca de 3,5 por cento em 2018, muito superior à inflação.