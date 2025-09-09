Metro de Lisboa com todas as linhas a funcionar após greve suspender serviço

Segundo a página oficial da transportadora, pelas 10:40 a circulação estava "normal" em todas as linhas. A empresa tinha já anunciado que previa a abertura do serviço apenas às 10:30, na sequência da paralisação.

Os trabalhadores decidiram manter as greves parciais marcadas para hoje e quinta-feira depois de um plenário realizado na segunda-feira à noite no qual foram rejeitadas as propostas apresentadas pela empresa.

A paralisação foi marcada das 05:00 às 10:00 para os trabalhadores da operação, das 07:00 às 12:00 para os trabalhadores do setor oficinal, das 07:30 às 12:30 para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 02:00 às 07:00 para trabalhadores dos serviços noturnos e via.

Conforme informou o Metropolitano de Lisboa, o tribunal arbitral não decretou serviços mínimos para estas greves parciais.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão o aumento do subsídio de refeição, de férias e de Natal e alterações no horário máximo de trabalho semanal.