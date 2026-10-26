Metro de Lisboa. Desconvocadas as greves parciais previstas para quarta e sexta-feira

Os serviços mínimos de circulação do metro de Lisboa garantiam a realização de 25 por cento das viagens normalmente efetuadas nas quatro linhas, entre as 07h00 e as 10h00.



A decisão foi, entretanto, contestada pelos sindicatos organizadores, que acusam o tribunal de inconstitucionalidade e de alterar os critérios adotados relativamente a uma paralisação semelhante, de 2024.



“A imposição de serviços mínimos levanta sérias dúvidas quanto à sua conformidade com a Constituição e com a Lei da Greve”, e corresponde à “pretensão da Administração do Metropolitano de Lisboa”, denuncia a FECTRANS.



Os trabalhadores consideram que a garantia de serviços mínimos para “neutralizar os efeitos da greve” é uma forma de “substituir” e “penalizar” os funcionários que decidam aderir à paralisação e traduz a “tendência crescente para limitar os efeitos” das reivindicações.



“Quando a greve não incomoda, ninguém questiona a sua eficácia. Quando a greve produz efeitos, multiplicam-se as pressões, alteram-se os critérios e procuram-se mecanismos para reduzir o seu impacto”.