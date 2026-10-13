Metro de Lisboa. Sindicatos mantêm greve para esta quarta-feira

As estruturas sindicais representativas das chefias da Direção de Operações (DOP) do Metropolitano de Lisboa garantem que permanecem por resolver “problemas concretos”. Após uma reunião, a pedido da empresa, na segunda-feira, os sindicatos garantem que o conselho de administração reafirmou “que o acordo de 13 de abril se encontra em execução” e que “considera a greve desproporcionada”, tendo apelado à desconvocação da mesma.

No entanto, as estruturas sindicais consideram que a empresa continua a não apresentar respostas e medidas concretas.





Antecedentes

As estruturas lembram que esse entendimento “previa compromissos concretos sobre o guarnecimento dos postos, a abertura de processos de seleção, a formação de Encarregados e Inspetores, o respeito pelas escalas” entre outras garantias.

As reivindicações

A grevePor isso, os sindicatos mantêm a convocação da greve de dia 14 de outubro, esta quarta-feira.No comunicado enviado às redações, os seis sindicatos recordam o acordo alcançado há meio ano, no dia 13 de abril, com o Conselho de Administração e que suspendeu a greve então marcada para 14 de abril.No entanto, “apenas alguns dias depois, as Organizações Sindicais voltaram a alertar o Conselho de Administração paraque contrariavam o entendimento alcançado”, lê-se no comunicado.• Cumprimento integral e imediato do acordo firmado em 13 de abril de 2026;• Reforço efetivo dos quadros do PCC e da Tração, com calendários derecrutamento e formação claros;• Respeito pelas escalas, pelos períodos de descanso e pelo carácter excecional dotrabalho suplementar;• Devolução e exercício integral das funções das chefias da DOP, com os acessos,licenças e autonomia necessários;• Prevenção e averiguação séria das situações de pressão e condicionamentodescritas pelos trabalhadores;• Medidas concretas, prazos efetivos e acompanhamento conjunto documprimento dos compromissos.