Metro de Lisboa volta a encerrar durante a manhã

Os trabalhadores decidiram manter as greves parciais marcadas para 9 de setembro e hoje num plenário realizado na segunda-feira à noite, no qual foram rejeitadas as propostas apresentadas pela empresa.

A paralisação foi marcada das 05h00 às 10h00 para os trabalhadores da operação, das 07:00 às 12:00 para os trabalhadores do setor oficinal, das 07h30 às 12h30 para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 02:00 às 07:00 para trabalhadores dos serviços noturnos e via.

Os trabalhadores aguardavam uma nova proposta da empresa para decidir se mantinham a greve esta quinta-feira. O Metropolitano de Lisboa apelou na quarta-feira às organizações representativas dos trabalhadores que suspendessem a greve parcial marcada para hoje, reiterando a sua abertura ao diálogo "sério e responsável".

O tribunal arbitral não decretou serviços mínimos para estas greves parciais.