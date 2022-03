Metro do Porto autorizada a gastar 365 ME na nova linha Rubi e no metrobus

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros de 17 de março publicada hoje em Diário da República (DR), o valor do investimento na linha Santo Ovídio - Casa da Música, conhecida como nova linha de Vila Nova de Gaia (e entretanto `batizada` de Rubi), é de 299 milhões de euros, e o investimento no BRT (`bus rapid transit`, vulgo metrobus) chega aos 66 milhões de euros, valores sem IVA.

Por ano, a Metro do Porto foi autorizada a gastar 6,1 milhões de euros em 2021, 37,3 milhões em 2022, 105,3 milhões em 2023, 98,7 milhões em 2024 e 117,6 milhões em 2025, ano em que as obras financiadas pelo PRR deverão terminar.

Do investimento no metrobus referido na resolução do Conselho de Ministros consta apenas a ligação Boavista - Império, mas na quarta-feira foi anunciado que o percurso deste novo meio de transporte será também alargado a Matosinhos, chegando à Rotunda da Anémona.

A construção do metrobus no Porto, cujo contrato de conceção foi assinado na quarta-feira, vai arrancar em junho, e foi adjudicada ao consórcio das empresas Alberto Couto Alves e Alves Ribeiro por 24,9 milhões de euros.

Dado que o procedimento concursal tinha uma dotação de 45 milhões de euros, a Metro do Porto aproveitou a dotação que sobrou para lançar, também em meados de junho, um concurso público para a extensão do modelo da linha de metrobus até ao Castelo do Queijo, fazendo a ligação à Rotunda da Anémona, em Matosinhos.

Quanto à linha Rubi, no dia 11 de março a administradora da Metro do Porto Lúcia Leão Lourenço disse à Lusa que a empresa previa avançar este ano para o concurso público.

"Durante este ano prevemos concluir o projeto de execução e avançar para o concurso de empreitada", disse à Lusa a vogal da administração da Metro do Porto, quando questionada acerca da evolução do projeto da linha Rubi, que ligará Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) à Casa da Música (Porto), com paragem na estação ferroviária gaiense das Devesas.

Numa altura em que "está a ser desenvolvido o projeto de execução", a Metro também está a "desenvolver os estudos de impacto ambiental, para serem submetidos à APA", a Agência Portuguesa do Ambiente, segundo a responsável.

A nova linha Rubi também inclui a nova ponte sobre o Douro, ligando as zonas do Candal, em Vila Nova de Gaia, ao Campo Alegre, no Porto, "exclusivamente reservada ao Metro, aos peões e bicicletas".

A Metro do Porto anunciou no dia 03 de março que o projeto de conceção da nova ponte sobre o rio Douro foi adjudicado ao consórcio liderado por Edgar Cardoso e que a obra deve arrancar "na primeira metade do próximo ano".