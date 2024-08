Ainda não é claro quando é que o Metrobus vai começar a circular na cidade do Porto. A metro, responsável pela obra, e a STCP, que irá operar a linha, não se entendem.

O presidente da Metro do Porto insiste que serão autocarros da STCP... a operar provisoriamente, a partir de setembro. A empresa diz que nada está acordado.



O presidente da Camara do Porto já tinha dito que não acreditava no arranque na data prevista pela Metro.