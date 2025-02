Metro do Porto regista melhor ano de sempre em 2024 com 89,78 milhões de validações

De acordo com dados da Metro do Porto, no ano passado registaram-se "89,78 milhões de validações (+13,3% do que os 79,14 milhões em 2023)" e realizaram-se "9,18 milhões de quilómetros (+9,8% do que em 2023)".

"Em 2024, os clientes de assinatura representaram 33,7% do total de clientes e foram responsáveis por 76,5% do total de validações (68,71 milhões contra 21,06 milhões de validações de títulos ocasionais)", de acordo com a Metro do Porto.

Em 2023, a Metro do Porto já tinha batido o recorde anual de validações, com 79 milhões, um aumento de 21,30% face aos 65,2 milhões registados em 2022 e aos 71,3 registados em 2019.

Por linhas, em 2024 a mais frequentada foi o tronco comum (Estádio do Dragão - Senhora da Hora, por onde passam todas as linhas exceto a D), com 45,2 milhões de validações (50% do total), seguida da Amarela (Hospital São João - Vila d`Este), com 28,5 milhões (32% do total).

A linha Amarela, que inaugurou o troço entre Santo Ovídio e Vila d`Este no final de junho de 2024, registou um aumento de 17,26% de validações face aos 24,3 milhões de 2023.

Seguem-se a linha Vermelha (4,6 milhões de validações, 5% do total e um aumento de 16,31% face a 2023), Azul (4,5 milhões, 5% do total), Verde (3 milhões, 4% do total) e a Violeta, que serve o aeroporto, registou 1,24 milhões de validações, 1% do total.

Os meses que registaram mais validações foram, mais uma vez, maio, outubro e novembro, acima dos oito milhões de validações.

Em outubro de 2023, o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, fixou os 150 milhões de validações anuais como objetivo para a empresa até ao final da década.

Atualmente, a Metro do Porto conta com seis linhas em operação, aguardando-se a conclusão das obras da linha Rosa (G), entre São Bento e Casa da Música (Porto) e da linha Rubi (Santo Ovídio - Casa da Música).