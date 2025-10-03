Metro do Porto suspende temporarimente obra da segunda fase do metrobus

A Metro do Porto decidiu fazer uma "paragem técnica temporária" da obra da segunda fase do metrobus, que arrancou em 22 de setembro, anunciou hoje a empresa.



"A Comissão Executiva da Metro do Porto informa que foi possível encontrar uma solução de consenso para uma paragem técnica temporária da obra da fase II do projeto BRT/MetroBus, durante a qual serão assegurados os serviços estritamente necessários de segurança e vigilância de estaleiro de vedações de obra", refere a empresa, em comunicado enviado à Lusa.



Segundo a Metro, "este consenso, que assegura a defesa do interesse público, permitirá ainda uma análise cuidada sobre a obra e os seus desenvolvimentos, salvaguardando sempre o respeito pela lei, nomeadamente compromissos existentes, conciliados com o bem-estar dos cidadãos".



As obras da segunda fase do metrobus arrancaram em 22 de setembro, no corredor Bus dedicado da Avenida da Boavista, no troço compreendido entre a Rua Jorge reinel (junto ao Colégio do Rosário) e a Avenida do Dr. Antunes Guimarães, e têm sido alvo de contestação.



Está previsto que o metrobus ligue a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17), e os veículos do serviço serão autocarros a hidrogénio visualmente semelhantes aos do metro convencional, construídos por 29,5 milhões de euros, incluindo a infraestrutura de alimentação.



Os veículos já chegaram e a obra da primeira fase está concluída, mas o serviço ainda não está em funcionamento, sendo o canal da Avenida da Boavista atualmente utilizado por utilizadores de modos suaves de mobilidade, como bicicletas e trotinetes.