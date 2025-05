Metro Mondego recruta 24 motoristas

"De momento, encontram-se disponíveis 24 vagas para Motoristas de Serviço Público, destinadas a candidatos que pretendam integrar a equipa dedicada a oferecer um serviço de qualidade e a contribuir ativamente para a mobilidade sustentável na região de Coimbra", referiu a empresa, em comunicado enviado à agência Lusa.

O novo tipo de transporte insere-se no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), que vai servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos em via dedicada, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra.

O seu início está previsto para o início do primeiro semestre deste ano, com a ligação entre Serpins, na Lousã, e a Portagem, em Coimbra, enquanto a restante operação está prevista para o final do ano.

O processo de recrutamento em curso da MM tem como objetivo "reforçar a equipa operacional que se encontra a preparar o início da operação".

"Este processo de recrutamento reflete o nosso compromisso com a qualidade do serviço público e com a criação de emprego qualificado na região. Os novos colaboradores terão um papel fundamental na operação diária do sistema de mobilidade", afirmou a administração da Metro Mondego.

As candidaturas poderão ser submetidas através da página oficial da empresa (www.metromondego.pt/carreiras) até ao dia 15 de junho.