O ministro dos Assuntos Parlamentares diz que agora, é do partido Porto. A dias de deixar o cargo, Pedro Duarte, que é candidato do PSD/CDS à Câmara do Porto, já abraça causas relacionadas com o município.

No sábado, fez uma caminhada pela suspensão da segunda fase do Metrobus na cidade. Pedro Duarte encabeça também uma petição com esse mesmo objetivo e na qual critica o canal dedicado ao Metrobus e o abate de árvores.



Fala de um projeto "desastroso" e diz que prefere perder os fundos europeus do que avançar com um plano contra a vontade da população.