Metsola diz que Europa está solidária com vítimas e famílias

"Os nossos corações estão com as pessoas atingidas pela tragédia do Elevador da Glória, uma referência para os lisboetas e visitantes do mundo inteiro", frisou Metsola, numa mensagem na rede social X em português onde desejou "uma rápida recuperação aos feridos".

A política maltesa frisou ainda que "a Europa está solidária com as vítimas, os seus entes queridos, e toda a comunidade em Lisboa".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória, provocando 15 vítimas mortais, segundo o INEM.

Em declarações aos jornalistas no local, Tiago Augusto, responsável da Unidade de Planeamento de Eventos, Protocolo de Estado e Gestão de Crises (UPPEC) do INEM disse que o acidente fez ainda 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros, incluindo uma criança.

Num balanço final, adiantou que já foram retiradas do elevador todas as vítimas do descarrilamento.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.