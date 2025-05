Grok causou agitação na semana passada quando falou sobre o "genocídio branco" na África do Sul, fazendo eco da propaganda de extrema-direita sobre a alegada opressão contra os sul-africanos brancos. Atribuiu o erro a uma "modificação não autorizada" da xAI, empresa que desenvolve o modelo e que detém também a rede social X.

"Lutamos pela verdade", garantiu Elon Musk durante uma breve entrevista com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, que foi transmitida hoje durante a conferência anual da gigante da computação.

"Haverá sempre erros, mas o nosso objetivo é chegar à verdade, minimizando o número de erros ao longo do tempo. E acho que isso é extremamente importante para a segurança da IA", acrescentou.

A adição surpresa da Grok aos muitos outros modelos de IA generativa disponíveis no Azure não será, em princípio, uma boa notícia para a OpenAI, o principal parceiro da Microsoft nesta tecnologia.

A OpenAI deu início à onda da IA com o ChatGPT no final de 2022 e continua a ser a estrela do setor, em parte graças ao investimento de milhares de milhões de dólares da Microsoft na startup.

Mas Elon Musk, que deixou a OpenAI em 2018 depois de ajudar a fundá-la em 2015, continuou a atacar a empresa nas redes sociais e em tribunal, acusando-a de trair a sua missão de interesse público.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, também apareceu na conferência da Microsoft, falando em direto com Nadella para destacar as últimas inovações.

Os modelos Grok estarão disponíveis no Azure AI Foundry, uma plataforma que disponibiliza centenas de modelos aos programadores que subscrevem o serviço, incluindo os da DeepSeek, Mistral e Meta.

No palco, Nadella enfatizou a importância de a Foundry oferecer muitas escolhas.

"Como programadores, estamos interessados em múltiplas dimensões: custo, fiabilidade, latência e também qualidade. E o Azure OpenAI é o melhor da sua classe, oferecendo garantias como alta fiabilidade e excelentes controlos de custos", sublinhou.

"E hoje, estamos felizes por anunciar que o Grok da xAI está a chegar ao Azure", acrescentou.

Os modelos de IA generativa são frequentemente pré-programados por engenheiros para fornecer ou evitar conteúdo específico ou responder num determinado tom. Grok centra-se particularmente no humor.

Recentemente, o mais recente modelo da OpenAI foi considerado demasiado lisonjeiro pelos utilizadores, e a empresa rapidamente anunciou que iria fazer alterações para corrigir isso.

De acordo com capturas de ecrã, na semana passada Grok referiu-se ao "genocídio branco" na África do Sul em resposta a perguntas não relacionadas, chegando mesmo a citar a música antiapartheid "Kill the Boer".

Quando um utilizador lhe perguntou porque é que parecia obcecado com o tema, o chatbot respondeu francamente que os seus "criadores na xAI ordenaram-lhe que abordasse o tema `genocídio branco`".

Elon Musk, que nasceu na África do Sul, já acusou os líderes do país de "encorajarem abertamente o genocídio de pessoas brancas na África do Sul".