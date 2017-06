Miguel Beleza: Assunção Cristas lembra espírito independente e serviço ao país

Lusa 23 Jun, 2017, 11:48 | Economia

"Miguel Beleza teve uma vida fulgurante, que acaba demasiado cedo. Como professor de Economia, responsável no FMI [Fundo Monetário Internacional], ministro das Finanças ou governador do Banco de Portugal, foi um espírito independente, com um humor marcante, e um espírito de serviço ao nosso país", declarou Assunção Cristas.

A líder centrista expressou condolências à família de Miguel Beleza, à sua universidade e "aos amigos que soube fazer em todos os quadrantes e pelo mundo".

Miguel Beleza morreu na quinta-feira, aos 67 anos, na sua casa em Lisboa, vítima de paragem cardiorrespiratória.

Licenciado em Economia, desempenhou, entre outros, os cargos de ministro das Finanças no XI Governo Constitucional (1990-1991), liderado por Cavaco Silva, e de Governador do Banco de Portugal entre 1992 e 1994. Miguel Beleza impulsionou a criação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e colaborou no processo de adesão de Portugal à União Económica e Monetária.

"Um dos mais brilhantes economistas", considerou o ex-Presidente Cavaco Silva, enquanto o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lembrou um dos "mais prestigiados economistas portugueses", dotado de uma "inteligência fulgurante".