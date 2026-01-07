Miguel Pinto Luz. "Portugal continua a controlar fronteiras"

Miguel Pinto Luz disse que o controlo de fronteiras em Portugal não está suspenso, explicando que apenas foi interrompida a aplicação do novo sistema europeu por não assegurar tempos de espera eficazes.





À margem da inauguração oficial das obras de melhoria de qualidade do serviço do terminal 2 do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o responsável deixo uuma mensagem de confiança. "Quero tranquilizar os portugueses: o controlo de fronteiras continua a existir. Portugal é um país soberano, que respeita e tem rigor no controlo das suas fronteiras", afirmou.

Portugal regressou temporariamente ao sistema anterior de controlo, "que estava em vigor há um mês", reforçando que o país mantém rigor no controlo das suas fronteiras.



Segundo o ministro, a suspensão do novo sistema europeu de entrada e saída (EES) permitiu reduzir significativamente os tempos de espera no aeroporto.



"O que fizemos foi suspender o novo sistema europeu, porque ainda não está suficientemente oleado para garantir tempos de espera que sejam eficazes", explicou.



Miguel Pinto Luz afirmou não ser possível indicar uma data para a retoma do EES, assegurando apenas que estão a ser mobilizados todos os meios técnicos e humanos necessários para resolver a situação.



"Não consigo hoje dizer, de forma séria, se será no dia A, B ou C. Posso garantir é que estamos a fazer tudo para que rapidamente possamos estar em linha com aquilo que são as diretrizes europeias", disse.



O ministro salientou que os constrangimentos associados ao novo sistema não são exclusivos de Portugal.





com Lusa