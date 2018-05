Milhares de funcionários dos casinos em Las Vegas aprovam greve

Lusa23 Mai, 2018, 08:45 | Economia

A maioria dos membros do sindicado União Culinária votou a favor de uma greve para forçar as negociações de novos contratos de 50.000 trabalhadores que vão expirar à meia-noite de 31 de maio.

As negociações para evitar uma paralisação, que prejudicar casinos e `resorts` da cidade, prosseguem desde em fevereiro, mas os sindicatos e os operadores de Las Vegas não chegaram a acordo.

Como resposta e demonstração de força, cerca de 25 mil empregados de bar, de limpeza e outros trabalhadores da área de hotelaria e restauração de 34 casinos e `resorts` exerceram o direito de voto, dando autorização ao sindicato para organizar uma greve, a qualquer momento.

De acordo com os analistas, uma possível greve pode causar mais danos nas operadoras de jogo MGM Resorts International e Caesars Entertainment. Ambas as empresas já afirmaram estarem confiantes na assinatura de um acordo com os sindicatos, em benefício de todas as partes.

A MGM Resorts International tem como subsidiária a MGM China que opera uma licença de jogo em Macau

A última greve em Las Vegas durou 67 dias há mais de três décadas e custou à cidade e aos trabalhadores vários milhões de dólares.