Milhares de pessoas na avenida da liberdade em Lisboa para reivindicar direitos LGBTI+

Sob o lema "Proudly Yourselves", o Europride 2025 apelava para a celebração da autenticidade, da união e do amor, sendo isso que se viu no rosto dos milhares de pessoas que desceram a avenida, empenhando cartazes e a tradicional bandeira colorida.

O EuroPride 2025 acontece pela primeira vez em Portugal, organizado pela Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal e conta com o apoio do Turismo de Portugal e da Câmara de Lisboa.