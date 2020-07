Milionários defendem aumento de impostos

Oitenta milionários de todo o mundo defendem um aumento de impostos sobre as suas próprias fortunas para ajudar a pagar as despesas relacionadas com a pandemia. Os auto-intitulados milionários pela Humanidade dizem que devem ser os governos a coordenar esta resposta fiscal e para isso estão dispostos a contribuir com muito mais dinheiro.