Ministério da Agricultura soma mais de cinco mil candidaturas a apoios
O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, visitou Alcácer do Sal.
O Ministério da Agricultura e do Mar recebeu, até ao momento, um total de 5.100 candidaturas a apoios após os danos causados pelas intempéries, num montante de 300 milhões de euros. O balanço foi esta segunda-feira aventado pelo ministro José Manuel Fernandes.
"Nós, em termos nacionais, naquilo que são as candidaturas que abrimos no dia 29 de janeiro, logo a seguir à tragédia, já temos mais de 5.100 candidaturas para mais de 300 milhões de euros", adiantou o titular da pasta.
Quanto às candidaturas com origem em Alcácer do Sal, o governante deu conta de 13.
O número reduzido deve-se ao facto de as "pessoas ainda estarem a ver os prejuízos", segundo o ministro da Agricultura e do Mar.
"Sabemos que essas candidaturas vão acontecer. Estamos a falar de candidaturas até aos dez mil euros", completou.
c/ Lusa