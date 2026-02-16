Ministério da Agricultura soma mais de cinco mil candidaturas a apoios

O Ministério da Agricultura e do Mar recebeu, até ao momento, um total de 5.100 candidaturas a apoios após os danos causados pelas intempéries, num montante de 300 milhões de euros. O balanço foi esta segunda-feira aventado pelo ministro José Manuel Fernandes.



"Nós, em termos nacionais, naquilo que são as candidaturas que abrimos no dia 29 de janeiro, logo a seguir à tragédia, já temos mais de 5.100 candidaturas para mais de 300 milhões de euros", adiantou o titular da pasta.

José Manuel Fernandes esteve reunido, durante a tarde, com a presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, a Associação de Beneficiários do Vale do Sado e a Associação de Agricultores de Alcácer do Sal.

Quanto às candidaturas com origem em Alcácer do Sal, o governante deu conta de 13.

O número reduzido deve-se ao facto de as "pessoas ainda estarem a ver os prejuízos", segundo o ministro da Agricultura e do Mar.



"Sabemos que essas candidaturas vão acontecer. Estamos a falar de candidaturas até aos dez mil euros", completou.



c/ Lusa