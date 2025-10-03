Ministra diz que controlo de tensão português "correu bem"

por Lusa
Pedro A. Pina - RTP

A ministra do Ambiente e Energia considerou esta sexta-feira, em Lisboa, que o controlo de tensão português, no âmbito do apagão, foi exemplar, no dia em que foi conhecida uma primeira análise dos peritos europeus.

"Este apagão aconteceu em Espanha, tendo afetado Portugal [...] e não houve nenhum desligamento dos centros eletroprodutores portugueses" até o sistema ter colapsado, afirmou a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, que falava na cimeira `Portugal Renewable Energy`, em Lisboa, promovida pela APREN -- Associação Portuguesa de Energias Renováveis.

A governante assegurou ainda que o controlo de tensão português "correu bem", tendo em conta que o comportamento registado era o expectável perante as condições em causa.

Assim, vincou que a segurança do sistema elétrico esteve sempre presente nas preocupações do Governo e que muitas das debilidades sinalizadas no relatório hoje conhecido não se aplicavam em Portugal, como a análise e controlo de tensão, que já era feita nas centrais solares e térmicas.

O apagão ibérico de 28 de abril foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia, segundo o painel de peritos que investiga o incidente.

O relatório hoje publicado, elaborado por 45 especialistas de operadores de rede e reguladores de 12 países, classifica o incidente como de "escala 3" --- o nível mais grave previsto pela legislação europeia --- e descreve-o como "o mais significativo ocorrido no sistema elétrico europeu em mais de 20 anos", afetando milhões de cidadãos e provocando perturbações graves em serviços essenciais.

De acordo com a análise da Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E, na sigla em inglês), a sequência de falhas teve início às 12:32 (hora de Bruxelas), quando diversas centrais solares e eólicas no sul de Espanha se desligaram subitamente da rede, seguidas de perdas adicionais em regiões como Granada, Badajoz, Sevilha e Cáceres.

De acordo com o relatório, as análises realizadas pelos centros de coordenação regionais na véspera do incidente não tinham identificado riscos significativos.

