Ministra do Ambiente espera 95% dos clientes com luz até sábado

A ministra do Ambiente e Energia disse hoje que 95% das pessoas que ficaram sem energia deverão estar ligadas no sábado, 98% no dia 14 e os restantes no final do mês.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião sobre a gestão de cheias na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na Amadora, Maria da Graça Carvalho disse que o Governo pediu à E-Redes um calendário de reposição da energia, na sequência do corte generalizado em várias regiões do centro do país devido à depressão Kristin, da semana passada.

Segundo a empresa na tarde de hoje havia ainda 76.000 clientes sem energia.

A ministra disse que os últimos dois por cento de reposição de energia são os mais difíceis, mas que a E-Redes disse que vai fazer tudo para estarem resolvidos até ao final do mês.

Maria da Graça Carvalho afirmou que cinco dias após a passagem da depressão, na semana passada, 80% das pessoas tinha acesso à rede e destacou a complexidade de restabelecer a eletricidade.

"Ficámos com o sistema elétrico nacional naquela zona afetada completamente destruído. Aquele sistema em condições normais demoraria muitos meses a ser construído", disse a ministra, recordando que ficaram destruídos quase mil postos elétricos.

A reposição do serviço, muito específico, destacou também, tem de ser feito por pessoas credenciadas, estando mesmo assim mais de 2.000 pessoas a trabalhar, com o apoio de profissionais que chegaram da Madeira, de Espanha, de França e, a partir de quinta-feira, da Irlanda.

Questionada sobre os geradores disponibilizados a ministra explicou que estão ligados 318 e há 500 mobilizados, alguns que chegaram de Espanha.

Maria da Graça Carvalho justificou com questões logísticas a maior demora em ligar os geradores e disse que de todas as freguesias afetadas só 20 não tinham gerador.

Na quinta-feira ou no sábado todas as freguesias da zona afetada terão gerador, disse a ministra, citando a E-Redes.

Disse que é impossível reconstruir uma rede elétrica em pouco tempo e recordou que os postos não só caíram como se partiram e ficaram retorcidos.

Recordou ainda que na zona afetada há muita população dispersa e isolada, com estradas obstruídas nos primeiros momentos.

Portugal continental está a ser afetado pela depressão Leonardo, prevendo-se até sábado chuva persistente e por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Há uma semana o país foi atingido pela depressão Kristin, que atingiu sobretudo a região Centro e levou à morte de dez pessoas, à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

Há ainda a registar centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.