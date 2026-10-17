Ministro admite que "há um risco" na avaliação da Autoridade da Concorrência na entrada da Lufthansa na TAP

Miguel Pinto Luz admite que "" na avaliação que a Autoridade da Concorrência vai fazer à entrada da Lufthansa no capital da TAP, mas adianta que a, até porque, ao longo do processo, foi mantendo contactos com a Comissão Europeia.

Sem querer concretizar que riscos são, em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios, Miguel Pinto Luz vai dizendo apenas que, parte dos remédios que a Comissão Europeia poderia impor, já foram antecipados e previstos.

Tanto assim, que o Governo acredita que pode fechar o negócio da TAP antes mesmo do prazo de 18 a 24 meses porque, admite, que a Autoridade de Concorrência europeia seja mais rápida e permissiva. "", revela o ministro das Infraestruturas que considera que 12 meses seria o ideal." e "" que os trabalhadores assumissem essa posição.", garante.".se, nas conversas com o Chega e o PS, a hipótese foi adiantada.. Diz mesmo que. Assim sendo, assegura que".que, segundo adiantou Pinto Luz, vai entrar para avaliação de impacte ambiental já nos próximos dois meses,, a tempo do novo aeroporto.(PPP).