Ministro anuncia criação de centro de excelência de IA na Administração Pública

Gonçalo Matias falava no parlamento, nas comissões parlamentares conjuntas da Reforma do Estado e Poder Local e do Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Quanto à IA, o ministro anunciou "a criação de um centro de excelência incubadora de inteligência artificial na Administração Pública e a criação de `sandboxes` regulatórias, revendo as zonas livres tecnológicas".

Portanto, "garantindo que nós temos a melhor capacidade" de IA, disse o governante.

"Evidentemente, nós vamos usar a inteligência artificial para gestão documental, para acelerar os tempos de decisão, para melhorar a qualidade da decisão, mas a inteligência artificial nunca substituirá a decisão humana", sendo que esta "é sempre fundamental para acautelar o interesse público e a ponderação dos vários interesses em causa".

Portanto, "sim vamos usar a inteligência artificial, vamos apostar na inteligência artificial para melhorar muito a vida dos cidadãos", rematou Gonçalo Matias.