Ministro anuncia mais 8% (40 milhões de euros) para a Ciência no Orçamento do Estado de 2026

Durante a sua intervenção na sessão comemorativa do 50.º aniversário da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, no polo de Azurém, em Guimarães, distrito de Braga, Fernando Alexandre revelou que no próximos OE a ciência terá um reforço de 8%.

Questionado depois pelos jornalistas sobre este anúncio, o ministro reiterou esse valor, que significa mais 40 milhões de euros.

"São mais 40 milhões [de euros] face ao orçamento de 2025", sublinhou o governante, acrescentando que o próximo Orçamento do Estado "será entregue de hoje a oito dias" e que nessa ocasião serão conhecidos todos os números.

Ao ministro foi também questionado sobre se este reforço orçamental vai servir para acalmar algumas vozes críticas a propósito das dúvidas que existem em relação ao financiamento para ciência ou para investigação.

"Este Governo já mostrou, em 2024, com a maior execução de sempre na área da ciência, reforçamos em 2025 e vamos reforçar em 2026. Este Governo sabe que é com mais investimento em educação, mais investimento em ciência que nós podemos ter uma sociedade melhor, uma economia mais competitiva", respondeu Fernando Alexandre.