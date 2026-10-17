Economia
Conversa Capital
. Ministro "com enorme preocupação" e assume que se a população se manifesta é porque "há dor"
O ministro da Habitação admite que quem se manifesta pelo direito à habitação é porque sente dor.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Miguel Pinto Luz comenta as manifestações dos últimos dias no Porto pela habitação e assume que olha "com enorme preocupação" porque se a população se manifesta é porque "há dor", mas também adianta que não é por causa do Governo que há atrasos na implementação das medidas necessárias
Sobre a atuação do Presidente da Câmara do Porto, Pinto Luz diz que o social-democrata Pedro Duarte "defendeu os interesses da cidade do Porto".Ao Conversa Capital o ministro das Infraestruturas explica que o novo sistema de financiamento rodoviário nacional poderá levar a portagens mais baixas.
Pinto Luz lembra que o perdão de portagens representa 400 milhões de euros por ano e, por isso não quer ter "soluções mancas", pelo que pretende levar ao Parlamento uma solução que reúna consensos.Tendo por base as reformas que estão a ser executadas, Miguel Pinto Luz admite como possíveis vários cenários eleitorais. Ou seja, segundo Pinto Luz, o PSD tem todas as possibilidades para ter condições de governabilidade diferentes das que tem hoje, o que inclui a maioria absoluta. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.