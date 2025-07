Ministro da Agricultura pede apoio da Comissão Europeia ao plano para o Douro

"Pedi ao comissário, que vai analisar o nosso plano, apoio da Comissão para um plano robusto e alargado para o Douro", referiu o ministro em declarações aos jornalistas, à margem da reunião do Conselho de Agricultura da União Europeia (UE).

O plano inclui medidas de apoio às adegas cooperativas e aos produtores, na ordem dos 100 milhões de euros.

O ministro reiterou haver um desequilíbrio entre a oferta e a procura.

O Ministério da Agricultura e Mar preparou o plano de ação para a gestão sustentável e valorização do setor vitivinícola da Região Demarcada do Douro (RDD), com ações integradas para a redução de excedentes, ajustamento do potencial produtivo e reforço da criação de valor.

Pela região somam-se queixas e alertas de produtores que temem não conseguir escoar a uva nesta vindima ou venderem-nas a preços baixo, enquanto os comerciantes se queixam de `stocks` cheios e de quebras nas vendas de vinho.