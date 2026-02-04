Economia
Ministro da Economia avalia tragédia em montante que pode superar os quatro mil milhões de euros
Manuel Castro Almeida diz que tudo aponta que os prejuízos provocados pela tempestade vão superar os quatro mil milhões de euros.
Em entrevista na RTP, no programa "A Grande Entrevista", o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, disse que tudo aponta que os prejuízos provocados pela tempestade vão superar os quatro mil milhões de euros.
O ministro garantiu que a população afetada pelo mau tempo vai receber a ajuda financeira do Governo antes do final do mês de fevereiro. “Antes de receberem o ordenado?”, questionou Vítor Gonçalves. “Sim”, respondeu o ministro.
Em entrevista à SIC, na terça-feira, Castro Almeida sugeriu que as famílias usassem o ordenado de janeiro até receberem as verbas do Estado – declarações que foram alvo de críticas. O ministro reconhece que as suas palavras “não foram felizes”.
Em relação aos trabalhadores que ficaram sem trabalhar, o ministro garantiu que vão receber a remuneração mensal líquida “exatamente igual” ao valor que recebiam quando estavam a trabalhar.
“O salário vai ser pago 20% pela Segurança Social e 20% pelas empresas”, explicou.
Relativamente à utilização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Castro Almeida disse que vão ter de fazer uma “reorientação das prioridades” e garantiu que o Governo “não vai perder nem um euro das subvenções do PRR”.
