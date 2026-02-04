Ministro da Economia avalia tragédia em montante que pode superar os quatro mil milhões de euros

Em entrevista na RTP, no programa "A Grande Entrevista", o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, disse que tudo aponta que os prejuízos provocados pela tempestade vão superar os quatro mil milhões de euros.





O ministro garantiu que a população afetada pelo mau tempo vai receber a ajuda financeira do Governo antes do final do mês de fevereiro. “Antes de receberem o ordenado?”, questionou Vítor Gonçalves. “Sim”, respondeu o ministro.

Em entrevista à SIC, na terça-feira, Castro Almeida sugeriu que as famílias usassem o ordenado de janeiro até receberem as verbas do Estado – declarações que foram alvo de críticas.Em relação aos trabalhadores que ficaram sem trabalhar, o ministro garantiu que vão receber a“O salário vai ser pago 20% pela Segurança Social e 20% pelas empresas”, explicou.Relativamente à utilização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Castro Almeida disse que vão ter de fazer uma “reorientação das prioridades” e garantiu que o Governo “não vai perder nem um euro das subvenções do PRR”.