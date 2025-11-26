Ministro da Economia considera que novo desembolso prova que Portugal cumpre
O Ministro da Economia, Castro Almeida, disse hoje que o novo pagamento feito hoje pela Comissão Europeia a Portugal relativo ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é a prova de que Portugal está a cumprir a execução do programa.
A Comissão Europeia desembolsou hoje 1,06 mil milhões de euros em subvenções a Portugal, na sequência do seu sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência.
Este pagamento abrange 27 metas e marcos em setores como a saúde, habitação, gestão de incêndios florestais, energias renováveis e melhorias no ambiente empresarial.
Em comunicado hoje divulgado, o Ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, considerou que este pagamento é "mais uma prova de que Portugal está empenhado e a cumprir com rigor a execução do PRR, sem atrasos e com o objetivo de não perder nenhum euro das subvenções do PRR".
O governante acrescentou que os restantes marcos e metas associados aos três pedidos de pagamento que faltam serão cumpridos nos prazos previstos.