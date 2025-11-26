Ministro da Economia considera que novo desembolso prova que Portugal cumpre

A Comissão Europeia desembolsou hoje 1,06 mil milhões de euros em subvenções a Portugal, na sequência do seu sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência.

Este pagamento abrange 27 metas e marcos em setores como a saúde, habitação, gestão de incêndios florestais, energias renováveis e melhorias no ambiente empresarial.

Em comunicado hoje divulgado, o Ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, considerou que este pagamento é "mais uma prova de que Portugal está empenhado e a cumprir com rigor a execução do PRR, sem atrasos e com o objetivo de não perder nenhum euro das subvenções do PRR".

O governante acrescentou que os restantes marcos e metas associados aos três pedidos de pagamento que faltam serão cumpridos nos prazos previstos.