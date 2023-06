Ministro da Economia defende fim do imposto sobre lucros excessivos

O ministro da Economia defende o fim do imposto sobre os lucros excecionais para "não penalizar excessivamente as empresas". António Costa Silva considera que o imposto deve ser reavaliado porque os preços da energia estão a baixar e "desaparecem" as circunstâncias que permitiram às empresas obter ganhos elevados.